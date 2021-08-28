В Украине полностью привиты от коронавируса менее 10% населения
По состоянию на утро субботы, 28 августа 2021 года, обе прививки антиковидною вакциной получили около 3,5 млн украинцев
Об этом со ссылкой на МОЗ информирует Еспресо.TV .
166551 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 27 августа. Одну дозу получили 57435 человек полностью иммунизированы - 109116 человек.
В течение суток работали:
- 1023 мобильные бригады,
- 2934 пункта прививки;
- 340 центров вакцинации.
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"С начала прививочной кампании привито 5265635 человек, из них получили одну дозу - 5265633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3536963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8802596 прививок ", - отмечают в Минохоронихдоровья.
- Население Украины составляет 44,39 млн человек.
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