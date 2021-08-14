В Украине полностью иммунизированы от коронавируса только 2,7 млн человек
161792 украинцев и украинок вакцинировано против COVID-19 за сутки 13 августа 2021 года
Одну дозу получили 106206 человек полностью иммунизированы - 55586 человек. Таковы официальные данные Министерства здравоохранения Украины , передает Еспресо.TV .
В течение суток работали:
926 мобильных бригад,
2879 пунктов прививки,
335 центров вакцинации.
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С начала прививочной кампании привито 4644649 человек, из них получили одну дозу - 4644647 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2688903 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 7333550 прививок.
Напомним, в последние дни на территории Украины происходит рост заражений COVID-19. Уже четвертые сутки подряд держится показатель более чем 1 тыс. новых ежедневных заражений . 11 августа сообщалось о 1122 новых случаев (зарестрованих течение 10 августа), 12 августа - о 1247, 13 августа - о 1 63, а сегодня, 14 августа, стало известно о 1353 новых заражений.
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