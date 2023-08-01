Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Украине погибли или получили ранения более 200 тыс. российских военных, - Британия в Совбезе ООН

В Украине погибли или получили ранения более 200 тыс. российских военных, - Британия в Совбезе ООН

1 августа, 2023 вторник
06:11
Мир

Представитель Великобритании отметил, что именно Россия является агрессором в войне против Украины, который посылает насмерть тысячи своих людей

Об этом сказал политический координатор Постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, говорится на сайте британского правительства.

"Заявление России о том, что именно украинская агрессия несет любую ответственность за войну в Украине, абсурдна. Это проекция поведения самого российского государства. В этой войне только один агрессор. Мы все видели, как сотни тысяч российских войск вторглись в эту суверенную страна незаконна и неспровоцирована. Мы все знаем, что право на самооборону в таких обстоятельствах закреплено в Уставе ООН", - отметил он.

Экерсли подчеркнул, что именно Россия посылает насмерть тысячи своих юношей. По его словам, подсчеты свидетельствуют, что в Украине погибли или получили ранения более 200 тысяч российских военных.

"Россия терроризирует украинский народ и параллельно причиняет страдания собственному населению и миллионам во всем мире", - отметил он.

Британский дипломат добавил, что у Украины не было другого выбора, как воспользоваться своим правом на самозащиту по Уставу ООН: "Она ведет войну за национальное выживание и защищает право всех наций жить без страха перед агрессией".

По словам Экерсли, единственным путем к установившемуся миру в Украине для российского диктатора Владимира Путина состоит в том, чтобы прекратить незаконное вторжение, вывести войска и тем самым продемонстрировать, что он готов участвовать в мирных условиях, уважающих Устав ООН.

"Россия начала эту войну, и Россия должна закончить ее, прежде чем они причинят больше страданий", - сказал британский представитель.

  • Утром 31 июля Генштаб ВСУ отчитывался, что потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 246 190 солдат.
Россия
ООН
російська армія
Война с Россией
Военные новости
Великобритания
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
Чонгарський міст
31 июля, 2023 понедельник
В ISW объяснили, почему в РФ избегают упоминаний об атаке ВСУ на Чонгарский мост
Джон Роберт Болтон
30 июля, 2023 воскресенье
Болтон: Те, кто призывает Украину к переговорам с РФ, заботятся о собственных интересах
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
31 июля, 2023 понедельник
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.71
  • EUR
    Покупка 40.97
    Продажа 41.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
1 августа
06:31
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО рекомендует внести Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения городов
05:59
Парламент Молдовы ввел уголовную ответственность за политическую коррупцию
05:55
"Панатинаикос" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
05:26
Турнир в Вашингтоне: Свитолина снова одолела Азаренко, Костюк победила Андрееску
05:00
Одно из самых ужасных преступлений: США призвали РФ вернуть Украине депортированных детей
04:36
Обновлено
Россия атаковала Харьков дронами: прилеты в общежитие и центр города, пострадавший
04:09
Беспилотники атаковали Москву: один из дронов попал в башню Москва-Сити, минобороны РФ обвиняет Украину
03:44
Министр обороны Беларуси прибыл в Иран: предположительно будет говорить о заводе "шахедов" в Гомеле, - ISW
03:16
Чипы, станки и запчасти: Россия в обход санкций ввозит иностранные компоненты для ВПК
02:48
Молдова официально разрывает сотрудничество с российскими спецслужбами
02:20
Прямое доказательство для Гааги: Лубинец отреагировал на признание РФ в депортации сотен тысяч украинских детей
01:37
США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан, - CNN
00:28
В Петербурге мужчина поджег двери военкомата: утверждает, что его подстрекали в ФСБ
00:08
Из-за полномасштабного вторжения РФ 6,2 млн украинцев находятся за границей, - Минэкономики
00:03
Минобороны: до конца года 30% руководства военкоматов будут составлять ветераны
2023, понедельник
31 июля
23:37
Британия ввела санкции против 6 россиян, причастных к заключению оппозиционера Кара-Мурзы
23:21
По меньшей мере, 81 российский олигарх открыто обеспечивал войска РФ, - расследование
22:58
Полк Калиновского сообщил о гибели четырех бойцов
22:54
Обновлено
Обстрелы Херсонщины Россией: по меньшей мере четверо погибших и 17 раненых
22:11
Обновлено
Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: 6 человек погибли, 75 - пострадали, поисковые работы завершены
21:58
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Одной из причин агрессии РФ - это планы Украины по разработке и добыче сланцевых углеводородов и освоению шельфа Черного моря, - Бессмертный
21:50
Обновлено
Хорватия предоставила порты для экспорта зерна из Украины и выделила €1 млн. евро на разминирование территорий
21:24
ООН
ООН подтвердила гибель 9369 и ранение 16 646 гражданских в результате полномасштабного вторжения РФ
21:11
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
События на фронте развиваются динамично: на двух участках ВСУ вышли к так называемой линии Суровикина. Колонка Сергея Згурца
20:27
Как зарегистрировать ребенка, рожденного на ТОТ: разъяснение правительства
20:11
За финансирование ВСУ: РФ арестовала активы Ахметова
20:04
OPINION
Кроме горячей войны с Россией, продолжается и война элит
20:00
Обзор
Победные новости 523-го дня войны: воспитанница погибшего в Луганской области Виталия Меринова стала чемпионкой Европы, а Украина в десять раз нарастила производство боеприпасов
19:46
Молдова ратифицировала соглашение с Украиной о строительстве моста через Днестр
19:16
Обзор
БМП Marder
Характеристики немецкой БМП "Marder" и значение для контрнаступления ВСУ
18:53
Эксклюзив
Жители многоэтажки в Кривом Роге, потерявшие жилье из-за ракетного удара, получат компенсацию из местного бюджета, - Вилкул
18:38
Зеленский о продолжительности войны: Путин не выдержит 10 лет, не та фигура уже
18:36
Baykar создаст в Украине сервисный центр для ремонта и обслуживания беспилотников
18:28
Путин прекрасно знает, что Украина потопит весь его флот, если он подойдет близко, - Зеленский об атаках на порты
18:06
OPINION
Нет, мы не заслужили войну...
17:36
Способны снабжать энергией в течение 12-14 часов: Украина получила 508 систем Tesla Powerwall
17:07
Партия Орбана бойкотировала внеочередное заседание парламента Венгрии по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО
17:00
Нардеп-"слуга" Холодов написал заявление о сложении полномочий
16:57
Эксклюзив
Оккупанты очень серьезно относятся к обороне Мариуполя: укрепляют блиндажи и постоянно тренируются, - Андрющенко
16:51
Обновлено
В Батуми на митинге против лайнера с российскими туристами задержали 23 человека
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV