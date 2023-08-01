В Украине погибли или получили ранения более 200 тыс. российских военных, - Британия в Совбезе ООН
Представитель Великобритании отметил, что именно Россия является агрессором в войне против Украины, который посылает насмерть тысячи своих людей
Об этом сказал политический координатор Постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, говорится на сайте британского правительства.
"Заявление России о том, что именно украинская агрессия несет любую ответственность за войну в Украине, абсурдна. Это проекция поведения самого российского государства. В этой войне только один агрессор. Мы все видели, как сотни тысяч российских войск вторглись в эту суверенную страна незаконна и неспровоцирована. Мы все знаем, что право на самооборону в таких обстоятельствах закреплено в Уставе ООН", - отметил он.
Экерсли подчеркнул, что именно Россия посылает насмерть тысячи своих юношей. По его словам, подсчеты свидетельствуют, что в Украине погибли или получили ранения более 200 тысяч российских военных.
"Россия терроризирует украинский народ и параллельно причиняет страдания собственному населению и миллионам во всем мире", - отметил он.
Британский дипломат добавил, что у Украины не было другого выбора, как воспользоваться своим правом на самозащиту по Уставу ООН: "Она ведет войну за национальное выживание и защищает право всех наций жить без страха перед агрессией".
По словам Экерсли, единственным путем к установившемуся миру в Украине для российского диктатора Владимира Путина состоит в том, чтобы прекратить незаконное вторжение, вывести войска и тем самым продемонстрировать, что он готов участвовать в мирных условиях, уважающих Устав ООН.
"Россия начала эту войну, и Россия должна закончить ее, прежде чем они причинят больше страданий", - сказал британский представитель.
- Утром 31 июля Генштаб ВСУ отчитывался, что потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 246 190 солдат.
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