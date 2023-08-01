Об этом сказал политический координатор Постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, говорится на сайте британского правительства.

"Заявление России о том, что именно украинская агрессия несет любую ответственность за войну в Украине, абсурдна. Это проекция поведения самого российского государства. В этой войне только один агрессор. Мы все видели, как сотни тысяч российских войск вторглись в эту суверенную страна незаконна и неспровоцирована. Мы все знаем, что право на самооборону в таких обстоятельствах закреплено в Уставе ООН", - отметил он.

Экерсли подчеркнул, что именно Россия посылает насмерть тысячи своих юношей. По его словам, подсчеты свидетельствуют, что в Украине погибли или получили ранения более 200 тысяч российских военных.

"Россия терроризирует украинский народ и параллельно причиняет страдания собственному населению и миллионам во всем мире", - отметил он.

Британский дипломат добавил, что у Украины не было другого выбора, как воспользоваться своим правом на самозащиту по Уставу ООН: "Она ведет войну за национальное выживание и защищает право всех наций жить без страха перед агрессией".

По словам Экерсли, единственным путем к установившемуся миру в Украине для российского диктатора Владимира Путина состоит в том, чтобы прекратить незаконное вторжение, вывести войска и тем самым продемонстрировать, что он готов участвовать в мирных условиях, уважающих Устав ООН.

"Россия начала эту войну, и Россия должна закончить ее, прежде чем они причинят больше страданий", - сказал британский представитель.