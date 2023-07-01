Об этом 1 июля сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Война, к сожалению - это потери. Мы теряем наших героев, а также добровольцев, воюющих за Украину против российского зла. Такими были ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили, сражавшиеся в рядах Сил обороны", - написал Ермак.

Отмечается, что Джонни Одишвили погиб под Бахмутом, а Малхаз Квижинадзе - в Луганской области.

Он также добавил, что самолет с телами погибших прибыл в Грузию, где похоронят героев.

Справка.

По данным грузинских СМИ, количество грузинских бойцов, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения, приближается к 50-ти.