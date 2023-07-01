В Украине погибли двое ветеранов российско-грузинской войны, воевавших в рядах ВСУ
В Грузию привезли для похорон двух ветеранов российско-грузинской войны 2008 года, погибших в рядах Сил обороны Украины
Об этом 1 июля сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Война, к сожалению - это потери. Мы теряем наших героев, а также добровольцев, воюющих за Украину против российского зла. Такими были ветераны российско-грузинской войны 2008 года Малхаз Квижинадзе и Джонни Одишвили, сражавшиеся в рядах Сил обороны", - написал Ермак.
Отмечается, что Джонни Одишвили погиб под Бахмутом, а Малхаз Квижинадзе - в Луганской области.
Он также добавил, что самолет с телами погибших прибыл в Грузию, где похоронят героев.
Справка.
По данным грузинских СМИ, количество грузинских бойцов, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения, приближается к 50-ти.
- В ходе боевых действий не стало ведущего инженера-технолога Запорожской АЭС, партийца "Европейской Солидарности" из Энергодара, члена ОО "Братья по оружию" Платона Александровича Шпака.
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