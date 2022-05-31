В Украине погибли более 4070 гражданских в результате полномасштабной войны, - ООН
ООН подтвердила гибель 4074 мирных жителей и ранения 4826, но признает, что настоящие цифры значительно выше
Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
По его данным, с 24 февраля по 29 мая зафиксировано 4074 убитых мирных жителя и 4826 раненых.
Среди убитых – 1540 мужчин, 1014 женщин, 93 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1258 взрослых, пол которых пока неизвестен, отмечается в сообщении.
Большинство смертей вызвало применение взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.
Однако в ООН признают: реальные цифры значительно выше, поскольку фиксировать такие факты в местах, где продолжаются интенсивные боевые действия, удается с задержкой, а многие сообщения о потерях среди гражданского населения еще нуждаются в подтверждении.
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