В Украине погиб студент из Замбии. МИД призывает африканцев не умирать за больные имперские амбиции Путина

Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко в Twitter .

"Путин отправляет африканских граждан, заключенных в России, на войну в Украине. Бывший студент Замбии был убит. Мы призываем Африканский союз и все африканские государства требовать, чтобы Россия перестала настаивать на бандах своих граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции" Путина", – написал Николенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb