В Украине погиб студент из Замбии. МИД призывает африканцев не умирать за больные имперские амбиции Путина
Министерство иностранных дел обратилось к африканцам из-за гибели студента из Замбии
Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко в Twitter .
"Путин отправляет африканских граждан, заключенных в России, на войну в Украине. Бывший студент Замбии был убит. Мы призываем Африканский союз и все африканские государства требовать, чтобы Россия перестала настаивать на бандах своих граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции" Путина", – написал Николенко.
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