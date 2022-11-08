В Украине погиб доброволец из США, воин Интернационального легиона

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на два источника. Также смерть гражданина США в Украине подтвердил представитель Госдепа, сообщает CNN.

Тимоти Гриффин воевал вместе с украинцами в Интернациональном легионе, в состав которого входят тысячи иностранцев-добровольцев. Об этом в комментарии телеканала рассказали в пресс-службе подразделения украинских военных.

По данным Интернационального легиона, Гриффин участвовал в контрнаступлении Украины на восточном фронте. Пресс-секретарь легиона заявила, что подразделение Гриффина подверглось атаке, доброволец погиб во время боя.

"Мы поддерживаем связь с семьей, и Интернациональный легион и Вооруженные Силы Украины занимаются процессом репатриации, согласовывая подробности с семьей и следуя их пожеланиям и указаниям", - сказала спикер.

В легионе не предоставили дополнительных подробностей по военному, включая его возраст, учитывая безопасность и конфиденциальность. Телеканал со ссылкой на собственные источники утверждает, что Гриффин был из штата Нью-Йорк и воевал в Харьковской области.

"Память о Тимоти будет жить в его подразделении, в Легионе и Вооруженных Силах Украины", - отметили в Интернациональном легионе, добавив, что просят "уважать частную жизнь семьи в это тяжелое время".

Как информирует CNN, представитель Госдепа также подтвердил смерть гражданина США в Украине. Он отметил, что Госдеп поддерживает связь с семьей и оказывает необходимую консульскую помощь. Другие подробности в ведомстве не предоставили "из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время".

Это уже шестой американец, погибший в Украине после полномасштабного российского вторжения в феврале.