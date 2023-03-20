В Украине погиб чешский доброволец
В эти выходные на войне России в Украине погиб доброволец из Чехии. Подробности о месте и имени воина не разглашаются
Об этом информирует Blesk со ссылкой на заявление спикера чешского министерства иностранных дел Даниэля Дрейка.
"Мы можем подтвердить, что доброволец с чешским гражданством, воевавший на стороне Украины, был убит в Украине на выходных. По имеющейся у министерства информации, это уже второй подобный случай за последний год", - сказал Дрейк.
Сообщается, что в Twitter под анонимным профилем гражданин Чехии, который также находится в Украине уже более полугода, написал: "Вчера пал еще один из нас. Эта неделя не была хорошей для чехов. Так что зажгите свечу вечером, это был очень хороший человек ".
Имя погибшего пока не сообщают.
"Конфликты, к сожалению, приносят потери, но каждая отдельная потеря очень тяжела. Я хотел бы выразить свои соболезнования семье этого человека, мне очень жаль", – прокомментировал на пресс-конференции 20 марта президент Чехии Петр Павел.
- Во время боев против российской армии 11 июня 2022 г. на Донбассе погиб доброволец - гражданин Чехии. Согласно информации, погиб мужчина из Тршебича, известный как Испанец. Несколько месяцев назад он стал добровольцем. Местное телевидение сообщило, что мужчина погиб от попадания минометной гранаты.
- Медик-волонтер из Чехии, который в рамках проекта "Phoenix" помогает на востоке Украины с лечением защитников на фронте, в марте 2023 года получил тяжелое ранение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.28
Покупка 38.28Продажа 39.06
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное