Об этом информирует Blesk со ссылкой на заявление спикера чешского министерства иностранных дел Даниэля Дрейка.

"Мы можем подтвердить, что доброволец с чешским гражданством, воевавший на стороне Украины, был убит в Украине на выходных. По имеющейся у министерства информации, это уже второй подобный случай за последний год", - сказал Дрейк.

Сообщается, что в Twitter под анонимным профилем гражданин Чехии, который также находится в Украине уже более полугода, написал: "Вчера пал еще один из нас. Эта неделя не была хорошей для чехов. Так что зажгите свечу вечером, это был очень хороший человек ".

Имя погибшего пока не сообщают.

"Конфликты, к сожалению, приносят потери, но каждая отдельная потеря очень тяжела. Я хотел бы выразить свои соболезнования семье этого человека, мне очень жаль", – прокомментировал на пресс-конференции 20 марта президент Чехии Петр Павел.