В Украине погиб 22-летний доброволец из Британии Сэмюэля Ньюи
В Украине погиб 22-летний британский доброволец Сэмюэля Ньюи, воевавший на стороне украинских войск в составе иностранного отряда более года
Об этом пишет BBC
Первым о гибели 22-летнего Сэмюэля Ньюи из Бирмингема сообщил его брат Дэниел.
"Мой младший брат Сэм погиб вчера в бою на востоке Украины. Я не могу выразить словами, насколько я разбит, – написал он в соцсетях. – Сэм, ты отдал свою жизнь за людей, которых никогда не знал и действовал с мужеством, моралью и честью".
После изучения психологии в Бирмингемском университете Сэм принял решение уехать воевать в Украину, после начала полномасштабного вторжения россиян в феврале 2022 года.
"Ему только исполнился 21 год, когда он решил ответить на призыв и уехать в Украину, чтобы дать отпор российскому империализму", - отметил Дэн, чтя брата.
Отмечается, что Сэмюэл приехал в Украину в качестве члена иностранного добровольческого боевого отряда, известного как "Темные ангелы", сформированного бывшим членом парашютно-десантного полка Дэниелом Берком. С первых дней российского вторжения это подразделение участвовало в ожесточенных боях на передовой – от Запорожья до восточной Украины.
В 2020 году Сэмюэлю и его отцу Полу были предъявлены обвинения в терроризме в связи с решением Дэниела вступить в курдское ополчение для борьбы с боевиками группировки "Исламское государство". Впоследствии все обвинения были сняты.
Пол Ньюи написал в Facebook, что его сын погиб в среду утром "в бою, борясь за Украину".
- В ноябре во время боевых действий в Украине погиб гражданин Великобритании Джордан Гетли.
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