В Украине погиб 22-летний доброволец из Британии Сэмюэля Ньюи

Об этом пишет BBC

Первым о гибели 22-летнего Сэмюэля Ньюи из Бирмингема сообщил его брат Дэниел.

"Мой младший брат Сэм погиб вчера в бою на востоке Украины. Я не могу выразить словами, насколько я разбит, – написал он в соцсетях. – Сэм, ты отдал свою жизнь за людей, которых никогда не знал и действовал с мужеством, моралью и честью".

После изучения психологии в Бирмингемском университете Сэм принял решение уехать воевать в Украину, после начала полномасштабного вторжения россиян в феврале 2022 года.

"Ему только исполнился 21 год, когда он решил ответить на призыв и уехать в Украину, чтобы дать отпор российскому империализму", - отметил Дэн, чтя брата.

Отмечается, что Сэмюэл приехал в Украину в качестве члена иностранного добровольческого боевого отряда, известного как "Темные ангелы", сформированного бывшим членом парашютно-десантного полка Дэниелом Берком. С первых дней российского вторжения это подразделение участвовало в ожесточенных боях на передовой – от Запорожья до восточной Украины.

В 2020 году Сэмюэлю и его отцу Полу были предъявлены обвинения в терроризме в связи с решением Дэниела вступить в курдское ополчение для борьбы с боевиками группировки "Исламское государство". Впоследствии все обвинения были сняты.

Пол Ньюи написал в Facebook, что его сын погиб в среду утром "в бою, борясь за Украину".