В Украине подтвердили визит главного советника президента Бразилии и запланированную встречу с Зеленским
В среду, 10 мая, в Украину прибудет главный советник президента Бразилии Селсо Аморим, он намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским
Это подтвердил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.
"С нетерпением ждем встречи с главным советником президента Бразилии Лулы да Силвы, Селсо Аморима", – написал Мельник.
Ранее издание Globo анонсировало визит Аморима в Киев. Бразильский дипломат приедет для обсуждения мирных альтернатив для окончания войны.
Источник в правительстве Бразилии сообщил изданию, что Аморим "не представит президенту Украины ничего, кроме того, что он привез в Москву, где в апреле его принял президент России Владимир Путин". Лула да Силва не разработал мирный план для двух стран, и его посол намерен только выслушать обе стороны на одинаковых условиях.
"Возможность того, чтобы страна поставляла вооружение украинской армии, как это делают американцы и европейцы, абсолютно исключена", - подчеркнул источник.
- 16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
- Также лидер Бразилии подчеркнул, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". На это отреагировали в Белом доме, заявив, что в этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, не глядя на факты.
- Во вторник, 18 апреля, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бразильского президента посетить Украину и заявил, что Киев с заинтересованностью наблюдает за его усилиями по поиску решения для прекращения войны.
- 22 апреля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину пообещал отправить в Киев своего специального помощника.
- 10 мая лидер Бразилии Лула да Силва в который раз сообщил о своем намерении выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ. Президент поднимет эту тему во время встречи G7 в Японии.
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