Это подтвердил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"С нетерпением ждем встречи с главным советником президента Бразилии Лулы да Силвы, Селсо Аморима", – написал Мельник.

Ранее издание Globo анонсировало визит Аморима в Киев. Бразильский дипломат приедет для обсуждения мирных альтернатив для окончания войны.

Источник в правительстве Бразилии сообщил изданию, что Аморим "не представит президенту Украины ничего, кроме того, что он привез в Москву, где в апреле его принял президент России Владимир Путин". Лула да Силва не разработал мирный план для двух стран, и его посол намерен только выслушать обе стороны на одинаковых условиях.

"Возможность того, чтобы страна поставляла вооружение украинской армии, как это делают американцы и европейцы, абсолютно исключена", - подчеркнул источник.