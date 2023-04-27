В Украине подтоплены 704 домохозяйства и 98 домов
По состоянию на 27 апреля подтопленными остаются 98 домов и 704 домохозяйства в восьми областях Украины
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.
Подъем уровня воды продолжается в реках Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг в Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ривненской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.
За последние сутки наблюдается тенденция снижения уровня воды в реках и уменьшения количества подтоплений территорий. Остаются подтопленными 704 двора (Черниговская область - 448, Черкасская - 123, Днепропетровская - 52, Полтавская - 35, Кировоградская - 25, Волынская - 14 и Киевская - 7) и 98 домов (Черкасская - 39, Днепропетровская -¦2)", - подчеркнули в ДСНС.
В Волынской, Ривненской и Черкасской областях остаются подтопленными 20 668 га сельскохозяйственных угодий. В Черниговской области нарушено транспортное сообщение с 32 населенными пунктами.
"Всего за сутки подразделениями ДСНС перевезено 234 человека (с начала работ - 4178), доставлено 60 кг продуктов (с начала работ - 6142 кг) и 20 л воды (с начала работ - 25 768 л), откачано воды 1992 м куб. (с начала работ - 56 327 м куб.). К проведению работ привлечены 54 человека и 34 ед. техники (с начала работ - 1430 человек и 655 ед. техники). Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ДСНС", - добавили в пресс-службе.
- 26 апреля уровень воды в Днепре возле Киева вырос на 9 см.
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