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В Украине подешевела подписка на Netflix
Стриминговый сервис Netflix изменил стоимость подписки на просмотр видеопродукции для украинцев, сделав ее более выгодной
Об этом сообщает сайт Netflix
Базовый, стандартный и премиум пакет подписки подешевели:
- базовый - €4,99 (вместо €7,99),
- стандартный - €7,99 евро (вместо €9,99),
- премиум – €9,99 (вместо €11,99).
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Напомним, с 1 октября 2021 года Netflix запустил украиноязычную версию .
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