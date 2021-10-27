В Украине почти треть взрослых вакцинированы по меньшей мере одной дозой COVID-вакцины, - Ляшко
Сейчас в Украине уже 30% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ .
"Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной в сутки - 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры у 30% взрослого населения, которые вакцинированы хотя бы одной дозой", - заявил он.
По его словам, все используемые в Украине вакцины, одобренные ВОЗ, являются безопасными, качественными и имеют высокую эффективность в предотвращении развития тяжелого течения заболевания и смерти.
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