В Украине почти треть взрослых вакцинированы по меньшей мере одной дозой COVID-вакцины, - Ляшко

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ .

"Сегодня в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной в сутки - 291 293. Благодаря этому мы достигли цифры у 30% взрослого населения, которые вакцинированы хотя бы одной дозой", - заявил он.

По его словам, все используемые в Украине вакцины, одобренные ВОЗ, являются безопасными, качественными и имеют высокую эффективность в предотвращении развития тяжелого течения заболевания и смерти.

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