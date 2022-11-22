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В Украине почти не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС, - Укрэнерго

22 ноября, 2022 вторник
14:42
война с Россией

В Укрэнерго рассказали, что Украина подверглась 6 массированным атакам на энергосистему, в результате чего почти не осталось неповрежденных ТЭС, ГЭС и узловых подстанций

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга для Media Center Ukraine.

Он отметил, что на прошлой неделе произошла самая крупная атака на украинскую энергосистему, было выпущено почти сто ракет, в результате чего было повреждено 15 объектов Укрэнерго.

"Их целью были именно объекты энергосистемы: в основном это подстанции Укрэнерго, а также украинские электростанции. Было повреждено 15 объектов Укрэнерго в этот день… После этой атаки у нас практически не осталось в Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть, для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак и с чем нам приходится работать: практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о крупных электростанциях, подверглась ракетным ударам", - рассказал Кудрицкий.

Он также отметил, что почти не осталось невредимых узловых подстанций Укрэнерго. По словам Кудрицкого, каждая важная подстанция Украины подверглась разрушениям.

"На каждую важную подстанцию уже что-то прилетало – на некоторые подстанции по несколько раз: по три, по пять и даже по восемь раз, есть и такие объекты. Масштаб разрушений колоссальный", - сказал он.

  • Владимир Зеленский во время заседания ставки Главнокомандующего отметил, что обеспечение работы энергетической инфраструктуры зимой будет нелегким, однако Украина справится с этим.

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