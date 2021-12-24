В Украине почти 43% взрослых полностью вакцинировались от коронавируса
42,8% взрослых украинцев получили обе дозы COVID-вакцины, по крайней мере одну прививку сделали 46,8% граждан
Об этом пишет Центр общественного здоровья.
В сообщении отметили, что в течение недели с 18 по 24 декабря в Украине выявили 39 992 новых случаев COVID-19, из которых 3 342 - дети, а 906 - медики.
В больницы попали 12 027 человек, умерли 1791. Еще 101 829 украинцев выздоровели от коронавируса.
"Уже 46,8% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации", - добавили в сообщении.
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