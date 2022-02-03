Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Коронавирус В Украине почти 27 тыс. больных COVID-19 находятся в больницах, - Минздрав

В Украине почти 27 тыс. больных COVID-19 находятся в больницах, - Минздрав

3 февраля, 2022 четверг
13:15
Коронавирус

В медицинских учреждениях Украины находятся 26 853 пациента с коронавирусом, из них 17 890 получают кислородную терапию

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

"Сегодня имеем очередное рекордное количество зарегистрированных новых случаев коронавируса за сутки - 39 620. В учреждениях здравоохранения в настоящее время находятся 26 853 пациента, из них 17 890 (66%) получают кислородную терапию. Также вчера в Украине впервые с начала пандемии сделано больше 100 тысяч исследований в сутки методом полимеразно-цепной реакции. Это один из показателей готовности медицинской системы к реагированию. Учитывая эти данные, еще раз обращаюсь к вам с просьбой не пренебрегать противоэпидемическими правилами и защитить свое здоровье, сделав прививку против коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что особенно важна вакцинация для представителей групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни. Основные группы риска, по его словам, это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Но не устану повторять, что на чрезвычайные события, такие как эпидемии, необходимо реагировать только командно, не перекладывать всю ответственность только на медиков. Вакцинируйтесь; избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции; носите маску; ограничте посещение мест большого скопления людей; часто проветривайте помещение; часто мойте руки с мылом; не касайтесь глаз, носа, рта немытыми руками; не посещайте рабочее место, если у вас есть симптомы болезни; работодатели - разрешите дистанционный режим работы всем, кому это возможно разрешить, на период усложнения эпидситуации", - добавил министр.

  • Напомним, что по состоянию на утро 3 февраля в Украине зафиксировано 4 169 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 100 809 - летальные, 3 650 854 человека выздоровели.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Здоровье
Читайте также:
Богдан Ауреску
2 февраля, 2022 среда
Румыния заявила о готовности разрешить России проверить свои военные базы на наличие наступательных ракет
2 февраля, 2022 среда
"Не то, с чем шли на выборы": Арахамия анонсировал исключения из фракции и партии Трухина, который на месте ДТП предлагал полицейскому взятку
Дмитро Дубілет
2 февраля, 2022 среда
Дмитрий Дубилет и его компании получили официальное уведомление от британских адвокатов о подозрении в хищении интеллектуальной собственности
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.14
    Покупка 28.14
    Продажа 28.42
  • EUR
    Покупка 31.72
    Продажа 32.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
3 февраля
15:53
Резников: Украина поддерживает предложение Турции перенести заседание ТКГ в Стамбул
15:45
военная помощь США
В Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США
15:32
Наблюдательный совет Киево-Могилянской академии осудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на должность президента ЗВО
15:28
солдат сша
Польша будет просить США о постоянном присутствии американских войск в стране на ротационной основе
15:27
ВДНХ
В Киеве сносят павильон на ВДНХ, где проводили фестиваль "Кураж" – там построят Президентский университет
15:25
Джеймс Кук
Один из важнейших кораблей в истории Австралии: археологи обнаружили затонувшее судно капитана Джеймса Кука
15:24
Военные США заявили о ликвидации лидера Исламского государства Абу Ибрагима аль-Гашеми аль-Кураши
15:19
Эксклюзив
"Ситуация в сфере высшего образования критическая": руководитель студкомитета НаУКМА о запланированной забастовке за отставку Шкарлета
15:09
Обстреливал позиции ВСУ в Луганской области: СБУ разоблачила участника "ЛДНР", который сбежал из ОРДЛО из-за издевательств главарей
15:05
Александр Трухин
На Днепропетровщине депутаты от "ЕС" инициировали отзыв нардепа-"слуги" Трухина, пытавшегося подкупить патрульного на месте ДТП
15:01
Инфографика
Украина - Россия: где и когда смотреть полуфинал Евро-2022 по футзалу
14:55
За взятку в $8 тыс: двое бывших судей получили 7 и 7,5 лет тюрьмы
14:46
Норвегия перехватила российский самолет истребителями F-35
14:39
Сергей Кузьминых
Не пришел по вызову: НАБУ объявило разоблаченного на взятке нардепа-"слугу" Кузьминых в розыск
14:13
Украинский автобус с 27 людьми попал в ДТП в Польше
14:10
ГБР вызвало на допрос главу партии "Голос" Рудык по делу о возможной растрате более 1 млн грн
14:08
Инфографика
Олимпиада-2022
Олимпиада-2022: Полное расписание Зимних игр в Пекине
13:50
COVID
В Херсонской области зарегистрировали первые заражения "Омикроном"
13:37
Алексей Резников
Резников: Украина не планирует наступления в отношении ОРДЛО и Крыма
13:30
Столтенберг
Перемещение российских войск в Беларусь - самое большое со времен Холодной войны, - Столтенберг
13:11
Президент Турции Эрдоган прибыл в Киев
13:11
Мороз, снег и оттепель, - синоптик Наталья Диденко о погоде 4-6 февраля
13:07
Польша организует саммит Веймарского треугольника для обсуждения агрессии РФ в отношении Украины
13:01
Лучший бомбардир в истории "Шахтера" возвращается из Бразилии в Европу
12:40
"Наших детей убили, кто будет отвечать?": родители военных, погибших в результате неуставных отношений, устроили протест под Офисом президента
12:29
Швеция планирует отменить ковидные ограничения с 9 февраля
12:27
Инфографика
Олимпиада-2022: Лидер сборной Украины за день до старта на Играх в Пекине заболел коронавирусом
12:26
Байрактар
Во время визита Эрдогана будет подписано соглашение о строительстве в Украине завода по производству "байракторов", - Резников
12:25
МИД Беларуси
МИД Беларуси вызвал посла Украины из-за "запуска беспилотника", Киев назвал это провокацией
12:20
Зеленский
Более половины украинцев считают Зеленского и его правительство неспособным преодолеть экономический кризис, - Центр Разумкова
12:16
Ирина Геращенко
Дело Трухина: "Европейская Солидарность" получила подписные листы и требует срочно провести заседание Рады
12:04
Алексей Резников
"Вероятность эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", - Минобороны
11:57
Порошенко
С санкциями экономический рост России равняется нулю: Порошенко в интервью итальянской Corriere della Sera
11:52
Аргентина
В Аргентине по меньшей мере 17 человек погибли от отравленного кокаина, еще более 50 госпитализированы
11:45
СБУ
Предотвратили вывоз военных товаров на 800 млн грн: СБУ подвела итоги 2021 года
11:44
Теннисист-антивакцинатор Джокович решил привиться от COVID-19 из-за победы Надаля на Australian Open, - СМИ
11:42
Typhoon
Истребители Великобритании перехватили четыре военных самолета России
11:26
У границы Украины находятся около 115 тыс. военных РФ, - Резников
11:26
СБУ
Призывали к свержению власти и изменению границ Украины: СБУ разоблачила межрегиональную сеть агентов РФ
11:13
"Это не войска, которые войдут в Украину": США назвали задачи военных, перебрасываемых в Европу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV