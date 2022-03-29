В Украине по меньшей мере 144 ребенка погибли, более 220 ранены с начала масштабной агрессии РФ, - Офис генпрокурора

Об этом со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.



"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 29 марта 2022 года погибли 144 ребенка, более 220 раненых", – говорится в сообщении.



Больше всего пострадало детей в Киевской области – 68, в Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев – 16.



"Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе", - отметил Офис.



Так, 28 марта от минно-взрывных ран погиб 3-летний ребенок в Луганской области, а в Запорожье кафиры ранили три гражданских лица, в том числе ребенка.



"Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской областях, г. Киеве, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской и Херсонской областях", – сообщил Офис.

Цифры неокончательны, поскольку не всегда есть возможность осмотреть места обстрелов, где рашисты ведут активные боевые действия, а также на временно оккупированных территориях.Напомним, генерал Вячеслав Аброськин предложил оккупантам обмен: собственную жизнь вместо детей, оставшихся в Мариуполе.