В Украине по меньшей мере 144 ребенка погибли, более 220 ранены с начала масштабной агрессии РФ, - Офис генпрокурора
Данные о погибших детях в Мариуполе устанавливаются
Об этом со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 29 марта 2022 года погибли 144 ребенка, более 220 раненых", – говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Киевской области – 68, в Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев – 16.
"Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе", - отметил Офис.
Так, 28 марта от минно-взрывных ран погиб 3-летний ребенок в Луганской области, а в Запорожье кафиры ранили три гражданских лица, в том числе ребенка.
"Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 773 учебных заведения, 75 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской областях, г. Киеве, Николаевской, Житомирской, Сумской, Киевской и Херсонской областях", – сообщил Офис.
Цифры неокончательны, поскольку не всегда есть возможность осмотреть места обстрелов, где рашисты ведут активные боевые действия, а также на временно оккупированных территориях.
Напомним, генерал Вячеслав Аброськин предложил оккупантам обмен: собственную жизнь вместо детей, оставшихся в Мариуполе.
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