Об этом Интерфакс-Украина сообщила директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай.

"Это шокирующие цифры. Около 30% территории всей Украины нуждаются в очистке. Более 180 тысяч квадратных км страны могут быть загрязнены. Это территория, в 4,5 раза превышающая площадь Швейцарии", - сказала она и назвала Украину одним из крупнейших в мире минных. полей.

По словам Окай, более 10 миллионов украинцев в настоящее время находятся в опасности.

Директор Кризисного бюро Программы развития ООН подчеркнула, что вопрос разминирования является приоритетным, однако для очистки такого масштаба территории понадобятся десятилетия.

Она отметила, что в прошлом году при поддержке ООН и международных партнеров в Украине было уничтожено 350 тысяч взрывоопасных предметов.