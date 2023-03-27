В Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии, – ПРООН
В Украине в очистке от взрывоопасных предметов нуждаются более 180 тысяч квадратных километров территории, что превышает размеры Швейцарии в 4,5 раза
Об этом Интерфакс-Украина сообщила директор Кризисного бюро Программы развития ООН Асако Окай.
"Это шокирующие цифры. Около 30% территории всей Украины нуждаются в очистке. Более 180 тысяч квадратных км страны могут быть загрязнены. Это территория, в 4,5 раза превышающая площадь Швейцарии", - сказала она и назвала Украину одним из крупнейших в мире минных. полей.
По словам Окай, более 10 миллионов украинцев в настоящее время находятся в опасности.
Директор Кризисного бюро Программы развития ООН подчеркнула, что вопрос разминирования является приоритетным, однако для очистки такого масштаба территории понадобятся десятилетия.
Она отметила, что в прошлом году при поддержке ООН и международных партнеров в Украине было уничтожено 350 тысяч взрывоопасных предметов.
- В январе в МВД сообщали, что в Украине заминировано 30% территории.
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