В Украине планируют засеять 70% посевных площадей, половина из которых уйдет на экспорт — Минагро
В Министерстве аграрной политики Украины прогнозируют, что по "пессимистическому прогнозу" в этом году в Украине засеют 70% посевных площадей
Об этом во время телемарафона рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Эспрессо.TV.
"По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", — сказал он.
Высоцкий заверил, что даже при уменьшении объема посевов Украина обеспечит себя продовольствием и даже сможет продавать остатки заграницу.
"Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то из них 30-40% будет для внутреннего потребления. И тоже будет остаток для экспорта", - рассказал он.
- Продовольственный кризис, вызванный войной в Украине, почувствуют в Европе и во всем мире. Ведь даже по оптимистическим прогнозам сокращение производства зерновых и зернобобовых прогнозируют на треть
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