В Украине планируют засеять 70% посевных площадей, половина из которых уйдет на экспорт — Минагро

Об этом во время телемарафона рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Эспрессо.TV.



"По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", — сказал он.



Высоцкий заверил, что даже при уменьшении объема посевов Украина обеспечит себя продовольствием и даже сможет продавать остатки заграницу.



"Если посмотреть, что мы планируем засеять 70%, то из них 30-40% будет для внутреннего потребления. И тоже будет остаток для экспорта", - рассказал он.

Продовольственный кризис, вызванный войной в Украине, почувствуют в Европе и во всем мире. Ведь даже по оптимистическим прогнозам сокращение производства зерновых и зернобобовых прогнозируют на треть