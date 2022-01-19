В Украине планируют запретить оформление работников ФОПами, - Гетманцев
В Украине хотят ограничить возможность оформления сотрудников ФОПами, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов с зарплат
Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев в интервью OBOZREVATEL.
Сообщается, что ограничение должно предотвратить уклонение от уплаты налогов с зарплат украинцев. Ведь когда работника оформляют в штат, ему нужно платить 22% ЕСВ и 19,5% НДФЛ, а ФОПу – только 5% из зарплаты.
"Сузить возможность для сотрудничества ФОПов на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов". Снижаем ставку, однако заставляем платить всех", - сказал Гетьманцев.
Кроме того, он предлагает снизить эффективную ставку обложения, расширить возможности для декларирования, ввести семейное декларирование и ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн грн.
"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", – подытожил Гетьманцев.
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