В Украине планируют запретить оформление работников ФОПами, - Гетманцев

Об этом заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев в интервью OBOZREVATEL.



Сообщается, что ограничение должно предотвратить уклонение от уплаты налогов с зарплат украинцев. Ведь когда работника оформляют в штат, ему нужно платить 22% ЕСВ и 19,5% НДФЛ, а ФОПу – только 5% из зарплаты.



"Сузить возможность для сотрудничества ФОПов на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов". Снижаем ставку, однако заставляем платить всех", - сказал Гетьманцев.



Кроме того, он предлагает снизить эффективную ставку обложения, расширить возможности для декларирования, ввести семейное декларирование и ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн грн.



"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", – подытожил Гетьманцев.

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