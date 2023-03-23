Об этом сообщил вице-премьер по инновациям Михаил Федоров.

По его словам, скорость мобильного интернета 2 Мбит/сек позволяет свободно пользоваться Instagram и Zoom.

"Средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек. Этого минимально достаточно, чтобы зумиться с коллегами со смартфона в пути. Или публиковать видео в инстаграммах и обмениваться файлами без Wi-Fi", - написал чиновник.

Он напомнил, что скорость мобильного интернета в селах, как правило, ниже, чем в городах, а так не должно быть.

"Такая скорость (2 Мбит/сек, - ред.) должна быть во всех населенных пунктах и на дорогах, где есть мобильная связь. В городах фактический показатель значительно выше, а вот в некоторых селах — наоборот, из-за меньшего количества базовых станций", – отметил Федоров.

"Сейчас готовим изменения в законодательство. Это позволит государству контролировать скорость", - добавил он.