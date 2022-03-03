В Украине планируют выяснить, кто из правоохранителей на войне, а кто сбежал, - Венедиктова

Об этом она написала в фейсбуке .



"Скоро проведем "перекличку" личного состава и поймем кто на местах, кто на войне. Также пора сделать инвентаризацию хлама, сбежавшего от своих соотечественников. Где вы, говнюки, нашли эти десятки тысяч долларов, которыми пытались подкупить пограничников, где?"

Хотя бы служебные удостоверения не показывали. Уж позоритесь сами, зачем тень на всю прокуратуру бросать. Понимаю, что во всех без исключения правоохранительных органах таких "рыцарей" хватает", - отметила Ирина Венедиктова.



Генпрокурор пообещала создать группу для составления списка таких лиц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb