В Украине планируют вакцинировать большинство взрослого населения против COVID-19 до конца года, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.



"До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины. В частности, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer", - написал он.



Читайте также: В сентябре должны делать 200-250 тыс. gрививок от COVID-19 в сутки, - Зеленский



По его словам, этого количества будет достаточно, чтобы полностью вакцинировать большинство взрослого населения в 2021 году.



Читайте также:1,8 млн украинцев завершили вакцинацию от COVID-19

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb