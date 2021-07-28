В Украине планируют вакцинировать большинство взрослого населения против COVID-19 до конца года, - Шмыгаль
До 2021 года Украина должна получить более 47 млн доз вакцины от COVID-19
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины. В частности, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer", - написал он.
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По его словам, этого количества будет достаточно, чтобы полностью вакцинировать большинство взрослого населения в 2021 году.
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