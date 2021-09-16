В Украине планируют ужесточить ответственность за подделку COVID-сертификатов

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Минздраве отметили, что с ростом заболеваемости COVID-19 все чаще появляются сообщения о покупке подделанных документов. Это - преступление и карается законом, а наличие людей с фальшивыми документами представляет угрозу для здоровья и жизни других.

"Если человека с поддельным свидетельством депортировали из-за границы, это обидно, но не смертельно. А вот если такой человек, пользуясь справкой, заразила коронавирусной болезнью старушку или старенького, беременную женщину или онкобольного, последствия его действий могут быть крайне тяжелые", - сообщили в Минздраве.

Так, МЗ вместе с полицией и СБУ работают над выявлением случаев подделки документов о вакцинации, все они тщательно расследуются.

"Сейчас готовится законодательный акт об усилении ответственности за подделку медицинских документов", - заявили в Минздраве.

Украинский просят сообщать в полицию о случаях продажи поддельных документов о вакцинации.

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