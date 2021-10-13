В Украине планируют упростить процедуру вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что проводить вакцинацию хотят позволить медицинским работникам, имеющим образовательныйую степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство".

"К осуществлению прививок в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и технике проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину", - сообщили в Минздраве.

Также предусмотрено, что за человеком остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или нет.

В ведомстве определили перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.