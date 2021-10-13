В Украине планируют упростить процедуру вакцинации от коронавируса
Минздрав предложил упростить доступ к вакцинации, позволив медсестрам и медбратаьям делать прививки без привлечения врача
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Отмечается, что проводить вакцинацию хотят позволить медицинским работникам, имеющим образовательныйую степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство".
"К осуществлению прививок в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и технике проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину", - сообщили в Минздраве.
Также предусмотрено, что за человеком остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или нет.
В ведомстве определили перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.
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