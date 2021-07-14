В Украине планируют создать спецподразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях войны, - ОГПУ

Об этом передает пресс-служба ОГПУ.

Как отмечается, по итогам совместного совещания руководителей правоохранительных органов государства, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подписали постановление о создании специализированных подразделений по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Такие подразделения будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Национальной полиции Украины, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях.

В ОГПУ отмечают, что эти подразделения будут работать с Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офисом генерального прокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.

"Специализация позволит повысить эффективность расследования и улучшить его качество. И вопрос создания единой системы назрел уже давно. Сейчас только четверть уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны. На недостатки расследования в Украине военных преступлений и преступлений против человечности указывал Украине прокурор Международного уголовного суда в отчете 2020 года. Эффективное же уголовное преследование за тяжкие преступления, в том числе против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, является обязанностью Украины в соответствии с ее международными обязательствами ", - сообщила Венедиктова.

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