В Украине планируют создать материальный и мобилизационный госрезервы
На заседании правительства планируют одобрить законопроект "О государственных резервах", предусматривающий создание отдельно материального и мобилизационного резервов
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем коренным образом изменить подходы к его работе. Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв", - сказал он.
Шмыгаль отметил, что мобилизационный резерв предусматривает запасы, позволяющие быстро разворачивать военные производства, ремонт военной техники. Также они будут помогать в восстановлении энергосистемы и критической инфраструктуры.
Формировать госрезервы будут в четырех областях: продовольственной, медицинской, энергетической и технической. Главной их целью является обеспечение страны всеми первоочередными вещами в любой момент.
- 17 февраля во время сседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль призвал не расслабляться, несмотря на отсутствие дефицита в энергетике.
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