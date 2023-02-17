В Украине планируют создать материальный и мобилизационный госрезервы

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Тот госрезерв, который существовал в Украине с 1991 года, очень долго оставался потомком советской системы. Теперь мы предлагаем коренным образом изменить подходы к его работе. Во-первых, предлагается создать государственный материальный резерв и отдельно мобилизационный резерв", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что мобилизационный резерв предусматривает запасы, позволяющие быстро разворачивать военные производства, ремонт военной техники. Также они будут помогать в восстановлении энергосистемы и критической инфраструктуры.

Формировать госрезервы будут в четырех областях: продовольственной, медицинской, энергетической и технической. Главной их целью является обеспечение страны всеми первоочередными вещами в любой момент.