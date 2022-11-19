В Украине планируют сократить плановые отключения света
Специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света
Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарука.
В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.
"Если вы хотите спросить, уменьшится ли уровень аварийных отключений? Да, он уменьшится. Будут ли плановые отключения? Скорее всего, плановые отключения будут. Наша задача – уменьшить эти плановые отключения, чтобы они были не 4-6 часов, а два или один. Или вообще в какие-то дни не было - на выходных или ночью. Над этим сейчас работаем", - заявил Сахарук.
- 17 ноября в ДТЭК заявили, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут продолжаться по несколько дней.
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