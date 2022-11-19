В Украине планируют сократить плановые отключения света

Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарука.

В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

"Если вы хотите спросить, уменьшится ли уровень аварийных отключений? Да, он уменьшится. Будут ли плановые отключения? Скорее всего, плановые отключения будут. Наша задача – уменьшить эти плановые отключения, чтобы они были не 4-6 часов, а два или один. Или вообще в какие-то дни не было - на выходных или ночью. Над этим сейчас работаем", - заявил Сахарук.

17 ноября в ДТЭК заявили, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут продолжаться по несколько дней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb