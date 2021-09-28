Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Украине планируют разрешить прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer

В Украине планируют разрешить прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer

28 сентября, 2021 вторник
21:04
Общество

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала разрешить вакцинацию против коронавируса детей от 12 лет

Об этом сообщил в интервью глава группы экспертов Федор Лапий.

"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer", - подчеркнул он.

Лапий отметил, что это решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу. По его словам, речь не идет о том, чтобы невацинованих детей не пускать в школу.

Также он добавил, что еще предстоит утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививки от коронавируса, поскольку на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.

  • Напомним, Лапий заявил, что прививки против гриппа и COVID-19 можно делать в один день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Здоровье
карантин
новости Украины
Коронавирус
Читайте также:
Василь Бурба
25 сентября, 2021 суббота
Бурба официально под протокол опроверг все лживые заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены, - Бутусов
27 сентября, 2021 понедельник
Усик объяснил, почему заговорил на украинском перед боем с Джошуа
27 сентября, 2021 понедельник
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Антоненко
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.51
    Покупка 26.51
    Продажа 26.73
  • EUR
    Покупка 30.89
    Продажа 31.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
28 сентября
21:13
Обновлено
"Шахтер" - "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:01
Юлиан Нагельсманн
Тренер "Баварии" обесценил шансы "Динамо" в их матче Лиги чемпионов
20:42
Южный мост
В Киеве более чем на два месяца ограничат движение по Южному мосту
20:37
На Донбассе погиб командир боевой машины 54-й бригады
20:19
Вакцинироваться против коронавируса и гриппа можно в один день, - Лапий
20:10
Роджер Гант
Умер легендарный футболист "Ливерпуля"
19:52
В детдоме Луцка произошла вспышка коронавируса: в больницу попали 17 детей
19:31
Денис Малюська
"У вас есть деньги - покупайте": Малюська предлагает украинцам приобрести тюрьмы с аукциона
19:26
Сергей Притула
Притула подтвердил, что планирует создать собственную партию
19:06
Наталья Диденко
В Украину идут солнце и прохлада, - синоптик Наталья Диденко о погоде 29 сентября
18:56
Усик пожаловался на гонорар, который получил за победу над Джошуа
18:50
Размер субсидий будет пересматриваться автоматически, если будут расти тарифы, - Лазебная
18:41
"Красная" зона карантина: как будут работать школы
18:29
ФК "Шахтер"
"Шахтер" - "Интер": составы команд на матч Лиги чемпионов
18:20
День в зоне ООС: оккупанты 7 раз нарушили "тишину", ранены двое украинских военных
18:15
У него есть родные и близкие, мать и отец, - Усик объяснил, почему он не нокаутировал Джошуа
17:57
пенсия
Лазебная заявила о росте минимальной пенсии с 2022 года для людей старше 70 лет
17:52
Факундо Феррейра
Экс-нападающий "Шахтера" нашел необычный вариант продолжения карьеры
17:45
хакер
США депортировали в Москву российского хакера
17:27
граната
На Ивано-Франковщине осудили военного, который бросил в толпу посетителей кафе гранату
17:16
Майк Тайсон
Они бы меня не побили: Легенда бокса Тайсон раскритиковал бой Усик - Джошуа
17:13
Экокомиссия Киевсовета согласовала создание нового парка на более 22 га
17:04
Дия
Федоров: 7 млн украинцев активно используют приложение "Дия"
16:56
Андрей Лунин
Тренер "Реала" Анчелотти решил дать шанс Лунину в Лиге чемпионов
16:55
Минздрав планирует потратить на COVID-вакцины почти 8 млрд грн до 2024 года, - StateWatch
16:46
covid
В Украине за две недели уровень смертности от коронавируса вырос более чем вдвое, - Киевская школа экономики
16:42
Укрзализныця впервые запустила контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай
16:39
Александр Усик
Знакомый продал машину и поставил на мою победу над Джошуа, - Усик рассказал фантастическую историю
16:25
сепар
Оккупанты развернули масштабную призывную кампанию в ОРДЛО, - разведка
16:04
Партия Шария
СБУ объявила подозрения еще трем лицам из-за регистрации "Партии Шария"
16:01
ЕСПЧ
Кандидатура Мережко на должность судьи ЕСПЧ - попытка Зеленского иметь ручного судью, - правозащитник
15:48
Алексей Навальный
Против Навального завели дело за "создание экстремистской организации"
15:48
дия
Водители смогут оформить договор купли-продажи авто онлайн
15:41
заморозки
На Украину надвигаются заморозки: каким областям готовиться
15:34
PR
Журнал Фокус отпраздновал день рождения. 15 лет лидерства, инноваций и драйва
15:31
"Шахтер" - "Интер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
15:27
Александра Романцова
В Украине нет четкого определения статуса политзаключенных и помощи их семьям, пострадавшим от агрессии России, - эксперт
15:20
Andre Tan Easy: какую одежду хотят носить дети
15:13
ЕС
В случае референдума вступление в ЕС поддержали бы 61,4% украинский, в НАТО - 57,4%, эффективным евроинтегратором назвали Порошенко, - Socis
15:07
Вживую
Виталий Портников
Угрожает ли Украине диктатура Зеленского? Виталий Портников в стриме с Сергеем Руденко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV