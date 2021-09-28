В Украине планируют разрешить прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer

Об этом сообщил в интервью глава группы экспертов Федор Лапий.

"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer", - подчеркнул он.

Лапий отметил, что это решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу. По его словам, речь не идет о том, чтобы невацинованих детей не пускать в школу.

Также он добавил, что еще предстоит утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививки от коронавируса, поскольку на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.

Напомним, Лапий заявил, что прививки против гриппа и COVID-19 можно делать в один день.

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