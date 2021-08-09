В Украине планируют продолжить адаптивный карантин еще на два месяца
Министерство здравоохранения предложит продлить адаптивный карантин на территории Украины еще на два месяца
Об этом журналистам сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.
"Мы начали подготовку к новому учебному году совместно с МОН, готовимся, что будет с образовательным процессом, когда будут вводиться дополнительные карантинные ограничения. Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабинетом министров", - отметил он.
В случае, если та или иная область будет переходить на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться, но только в случае вакцинации 80% педагогов в каждом конкретном учебном заведении.
Ляшко отметил, что только в некоторых регионах педагогов вакцинировано более 50%.
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