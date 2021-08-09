В Украине планируют продолжить адаптивный карантин еще на два месяца

Об этом журналистам сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"Мы начали подготовку к новому учебному году совместно с МОН, готовимся, что будет с образовательным процессом, когда будут вводиться дополнительные карантинные ограничения. Сегодня в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Сейчас он до конца лета, но предварительно мы проговорили с учетом той эпидситуации, которую видим сегодня в европейском регионе. В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца, мы в ближайшее время будем инициировать перед Кабинетом министров", - отметил он.

По его словам, в случае, если на территории страны сохранится "зеленый" уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, только с карантинными правилами, существующими для всех общественных заведений. В случае, если та или иная область будет переходить на другой уровень эпидопасности, образовательный процесс будет продолжаться, но только в случае вакцинации 80% педагогов в каждом конкретном учебном заведении. Ляшко отметил, что только в некоторых регионах педагогов вакцинировано более 50%. Ранее, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин продлят.

8 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев COVID-19.

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