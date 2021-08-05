В Украине планируют повторно вакцинировать население от COVID-19
В Украине могут ввести повторную вакцинацию от коронавируса для лиц, прошедших иммунизацию
Об этом заявил главный санитарный врач в эфире "Украинского радио".
Известно, что это может произойти через год после введения базовых прививок.
"Мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой", - сказал он.
Кузин также добавил, что рекомендация по введению бустерной (третьей дозы) вакцины сейчас не является официальной рекомендации производителя.
"Мы ее будем считать как такую, которая еще не прошла исследований. У нас нет доказательных данных, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают и решение не вынесено. Если же эти данные будут доказательные и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать ", - отметил санврач.
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