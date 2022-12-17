Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Правительство во время внеочередного заседания 17 декабря утвердило Порядок организации и функционирования "пунктов несокрушимости", которым определило виды "пунктов несокрушимости", их комплектацию и алгоритм развертывания", - говорится в сообщении.

Также, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, "работа пунктов несокрушимости во всех уголках Украины будет унифицирована. Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей во время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры".

"В настоящее время уже функционируют более 5 тыс. "пунктов несокрушимости". Работаем над тем, чтобы их количество увеличилось втрое", - подчеркнул Шмыгаль.

Также добавляется, что в частности "пункты несокрушимости" будут делиться на стационарные, расположенные в зданиях, и мобильные, которые развернут на базе палатки или транспортного средства. Их количество определяется центральной и местной властью в соответствии с потребностями населения громады.

Также во время заседания правительства принято протокольное поручение главам местных администраций и руководителям центральных органов исполнительной власти, задействованным в организации "пунктов несокрушимости", обеспечить соответствие обустроенных и новых пунктов требованиям принятого постановления.

Кроме того, вице-премьеру по восстановлению - министру развития громад, территорий и инфраструктуры Александру Кубракову поручено создать координационный штаб, который будет координировать работу пунктов и контролировать их соответствие определенным критериям.

16 декабря стало известно, что в Украину после масштабных ударов по энергетической инфраструктуре уже ввезено полмиллиона маломощных генераторов, а в энергетике нуждаются еще 17 тыс. крупных и промышленных установок.

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