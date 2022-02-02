В Украине пик заболеваемости Омикроном придется на середину февраля, - Кузин
Главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине в середине февраля штамм коронавируса "Омикрон" вытеснит вариант "Дельта"
Об этом он рассказал на брифинге .
"Омикрон" скоро вытеснит "Дельту". Мировые тенденции подтверждают, что для этого необходимо до 8 недель распространения нового варианта", - сообщил Игорь Кузин.
Он добавил, что пик заболеваемости штаммом "Омикрон" придется в Украине на середину февраля.
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