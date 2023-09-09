В Украине первым добровольцам-гражданским вручили удостоверение участников боевых действий
Первым добровольцам-гражданским вручили удостоверение участников боевых действий (УБД)
Об этом сообщила прессслужба Минветеранов .
Речь идет о лицах, которые в первый месяц вторжения – с 24 февраля по 25 марта 2022 года – самостоятельно или в составе добровольческих формирований встали на защиту Украины и не были оформлены в состав военных формирований или правоохранительных органов.
Первый замминистра Александр Порхун лично выдал первые удостоверения участника боевых действий (УБД).
Это гражданские лица, которые во взаимодействии с силами обороны проводили диверсионно-разведывательные действия, уничтожали военную технику и личный состав войск РФ в Киевской, Черниговской, Запорожской и других областях.
"Трудно оценить роль защитников-добровольцев, которые в первые дни полномасштабного вторжения войск российской федерации 24 февраля 2022 года без колебаний присоединились к обороне нашего государства, в дальнейшем ходе войны. Такие добровольцы безусловно заслуживают статуса участника боевых действий и соответствующую
социальную поддержку от государства", – сказал Порхун.
- 13 июня рабочая группа в Верховной Раде по решению проблем военнослужащих согласовала правки относительно раненых. Она согласилась повысить выплаты раненым и предоставить статус УБД погибшим терробороновцам.
- 4 сентября украинскому парламенту предложили внедрить упрощенное обретение статуса участника боевых действий, чтобы процедура получения длилась не более 6 дней и проводилась онлайн.
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