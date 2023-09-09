В Украине первым добровольцам-гражданским вручили удостоверение участников боевых действий

Об этом сообщила прессслужба Минветеранов .

Речь идет о лицах, которые в первый месяц вторжения – с 24 февраля по 25 марта 2022 года – самостоятельно или в составе добровольческих формирований встали на защиту Украины и не были оформлены в состав военных формирований или правоохранительных органов.

Первый замминистра Александр Порхун лично выдал первые удостоверения участника боевых действий (УБД).

Это гражданские лица, которые во взаимодействии с силами обороны проводили диверсионно-разведывательные действия, уничтожали военную технику и личный состав войск РФ в Киевской, Черниговской, Запорожской и других областях.

"Трудно оценить роль защитников-добровольцев, которые в первые дни полномасштабного вторжения войск российской федерации 24 февраля 2022 года без колебаний присоединились к обороне нашего государства, в дальнейшем ходе войны. Такие добровольцы безусловно заслуживают статуса участника боевых действий и соответствующую

социальную поддержку от государства", – сказал Порхун.