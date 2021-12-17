В Украине первые 14 граждан сделали дополнительную прививку от COVID-19
14 украинцев получили третью дозу вакцины от коронавируса
Об этом сообщает Минздрав.
"За сутки 16 декабря в Украине дополнительную дозу получили 14 человек", - отмечают в министерстве.
Минздрав 13 декабря одобрил третью дозу вакцины от коронавируса для людей из групп риска.
Независимо от того, каким препаратом были сделаны предварительные прививки, дополнительную дозу рекомендуют ввести людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, тем, кому пересадили органы, лицам, получающим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.
Список показаний к третьей дозе COVID-вакцины опубликован на сайте Минздрава.
Дополнительную прививку можно сделать в ближайшем пункте тем же препаратом, что и два предыдущих, по направлению семейного или профильного врача. Медик вакцинальной бригады должен внести информацию о дополнительной прививке в электронную систему здравоохранения как о третьей дозе.
- Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8899 заражений коронавирусом, 328 пациентов скончались.
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