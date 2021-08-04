В Украине перенесли внедрение 5G на февраль 2022 года
Кабмин одобрил изменения в План мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения
Об этом сообщает РБК-Украина.
Объявления проведения конкурса или тендера на выдачу лицензий 5G перенесено с октября 2021-го на февраль 2022 года.
Соответственно, определение победителей тендера и выдачу лицензий перенесли с декабря 2021-го на апрель 2022 года.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "отсутствие бюджетного финансирования не позволило решить вопрос проведения научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400 - 3800 МГц".
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