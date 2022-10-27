Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"100% атаки со стороны России будут продолжаться, и мы к ним готовимся. Вчера было выпущено еще 16 дронов-камикадзе Shahed 136, 14 было сбито. Мы стали в плане работы противодействия к ним адаптивными", - отметил Смирнов.

По его словам, в Украине перенастроили ПВО и под угрозу дронов.

"Эта угроза будет довольно критической неделю – полторы, после чего она уже не будет иметь такого критического значения. Мы видим, что из 16 сбивают 14, а два долетают – это очень хороший показатель. Конечно, хотелось сбивать абсолютно все дроны, но мы активно над этим работаем", - отметил Смирнов.

ВСУ 26 октября уничтожили вертолет, ракету, 17 беспилотников врага и поразили 9 районов сосредоточения оккупантов, их оружия и техники

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