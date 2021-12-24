В Украине пациентам с COVID-19 будут делать по два ПЦР-теста для выявления штамма "Омикрон", - Кузин

Об этом он сказал в интервью Укринформу.



Кузин сообщил, что образцы будут забираться у пациентов с атипичным течением COVID-19 – бессимптомные и сверхтяжелые случаи, а третья группа – от вернувшихся из-за границы.



"Для того, чтобы более фокусно и быстрее принимать решение именно по циркуляции "Омикрона" в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов будут поставлены специальные ПЦР тест-системы для определения штамма "Дельта"", - отметил Кузин.



Для вышеуказанных категорий сначала будут проводить обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, а затем следующее ПЦР-исследование - для подтверждения или опровержения "Дельты".



Если будет подтверждена "Дельта", то образец не будет ссылаться дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили ни реагенты, ни время. Если "Дельта" не подтверждена, то такой образец направляется на полное секвенирование. То есть, мы будем идти методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма", – подчеркнул Кузин.



Он добавил, что оба ПЦР-теста будут делать за один раз.

ВОЗ заявила, что штамм "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах и без карантина из кризиса выйти невозможно.

Исследователи из США предполагают, что вакцины от COVID-19, одобренные ВОЗ, могут быть неэффективны против штамма "Омикрон", если не ввести бустерные дозы.