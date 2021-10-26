В Украине ожидаются заморозки и сухая погода, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Мадам Rozamunde, то есть антициклон на такое замечательное имя в стиле Фаины Раневской, станет завтра причиной сухой погоды практически во всей континентальной Европе", - сообщила она.

В Украине 27 октября будет много солнца, осадков не ожидается.

Атмосферные фронты коснутся северной части Украины.

В ближайшую ночь еще задерживаются "минусы", днем будет холодновато на Востоке и северо-востоке, но все же - явная тенденция к постепенному потеплению.





В ночь на среду в Украине от +4°C до -4°C, местами до -5°C…-7°C, завтра днем максимальная температура воздуха будет +9°C…+12°C, на Юге +11° C…+14°C.

Но в дальнейшем ночные "минусы" будут растворяться в более теплом воздухе, днем столбики термометров поползут ощутимо выше.

В выходные будет солнечно и +10°C…+15°C, в западных областях до +18°C.

В Киеве 27 октября осадков не ожидается.

Ночь еще холодная, с небольшим минусом, завтра днем ожидается +10°C…+12°C.

К концу недели в столице и ночью и днем потеплеет на несколько градусов.

В субботу-воскресенье может быть порывистый ветер.





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