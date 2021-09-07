В Украине ожидаются туманы и заморозки на почве, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

К приятной солнечной сентябрьской красоте добавится комфортная температура воздуха.

В ближайшие сутки предполагается замечательная комфортная погода. Температура воздуха дневная будет колебаться в пределах от +18°C...+24°C.





И завтра, и в ближайшие дни шансы на дождь у нас минимальные.

Уже ближайшей ночью уменьшается вероятность заморозков. Но на востоке Украины и, возможно, дотянет до Запорожья, вероятны заморозки на почве.

Характерный осенний нюанс - утренние туманы.





В Киеве 8 сентября дневная температура воздуха уже достигнет вкусных синоптических +20°C...+22°C. Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.



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