В Украине ожидаются туманы и заморозки на почве, - синоптик Наталья Диденко
В Украину 8 сентября придет потепление, однако еще будут ночные заморозки и туманы
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
К приятной солнечной сентябрьской красоте добавится комфортная температура воздуха.
В ближайшие сутки предполагается замечательная комфортная погода. Температура воздуха дневная будет колебаться в пределах от +18°C...+24°C.
И завтра, и в ближайшие дни шансы на дождь у нас минимальные.
Уже ближайшей ночью уменьшается вероятность заморозков. Но на востоке Украины и, возможно, дотянет до Запорожья, вероятны заморозки на почве.
Характерный осенний нюанс - утренние туманы.
В Киеве 8 сентября дневная температура воздуха уже достигнет вкусных синоптических +20°C...+22°C. Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.
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