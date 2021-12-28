В Украине ожидаются потепление, гололедица и мороз, - синоптик Наталья Диденко о погоде 29 декабря

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .



В большинстве областей 29 декабря прекратятся осадки. Снег будет на Сумщине, Востоке и в Карпатах.



Также синоптик предупредила об гололеде.



Температура воздуха будет днем -2...-8°C, на Востоке потеплеет до -3...+2°C.



В Киеве осадки маловероятны. Ночью 29 декабря следует ожидать -6...-9°C, а днем - -5°C.



31 декабря и 1 января в Украине потеплеют и отступят морозы. Также будет идти дождь и мокрый снег.

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