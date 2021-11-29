В Украине ожидаются ливни и снег, - прогноз на 29 ноября

Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В западных областях синоптики обещают +2...+8°C.



В северных регионах температура воздуха составит +8...+10°C.



Жителям востока Украины следует ожидать +11...+13°C.



На юге будет теплее всего - +12...+15°C.



В центре страны температура будет колебаться в пределах +7…+13°C.



В Киеве прогнозируют сильный дождь. Температура воздуха будет составлять +7...+9°C.

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