В Украине ожидаются ливни и снег, - прогноз на 29 ноября
В понедельник, 29 ноября, во всех регионах Украины ожидается сильный дождь, а на западе - еще и небольшой снег
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях синоптики обещают +2...+8°C.
В северных регионах температура воздуха составит +8...+10°C.
Жителям востока Украины следует ожидать +11...+13°C.
На юге будет теплее всего - +12...+15°C.
В центре страны температура будет колебаться в пределах +7…+13°C.
В Киеве прогнозируют сильный дождь. Температура воздуха будет составлять +7...+9°C.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.01
Покупка 27.01Продажа 27.29
-
EUR
Покупка 30.32Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное