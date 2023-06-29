В Украине ожидаются дожди со штормовыми порывами: прогноз погоды на 30 июня от Натальи Диденко
В пятницу, 30 июня, на территории Украины прогнозируются дожди с грозами почти во всех регионах. К тому же, местами возможны штормовые порывы ветра до 15-20 м/с
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В пятницу на востоке, севере и северо-востоке Украины, а также в западных областях грозовые дожди. Однако в центральной части и на юге страны в течение дня не ожидается значительных осадков, разве что вечером.
Прогнозируется, что большинство областей будут иметь температуру воздуха в диапазоне от +20 до +26°C. Однако на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине местами ожидаются +18...+22°C. В южной части страны и в Закарпатье температура может достигать +25...+29°C.
Ветер будет завтра северо-западного направления, умеренный, местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
В Киеве июнь завершится теплой погодой, температура поднимется до +24°C. Однако завтра будет ветрено. Дожди, которые ожидаются сегодня ночью и завтра утром, прекратятся, и в течение дня в пятницу не ожидается дождь. Однако уже вечером завтра возможно возвращение дождей в столице.
Начиная с начала июля, в Украину вернется тепло - +25...+31°C. Однако в западных областях погода будет несколько прохладнее на несколько градусов.
- Новая неделя с 25 июня в восточных, северных и западных областях началась с сильных дождей и ветра, на юге царила сухая погода.
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