Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В пятницу на востоке, севере и северо-востоке Украины, а также в западных областях грозовые дожди. Однако в центральной части и на юге страны в течение дня не ожидается значительных осадков, разве что вечером.

Прогнозируется, что большинство областей будут иметь температуру воздуха в диапазоне от +20 до +26°C. Однако на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине местами ожидаются +18...+22°C. В южной части страны и в Закарпатье температура может достигать +25...+29°C.

Ветер будет завтра северо-западного направления, умеренный, местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве июнь завершится теплой погодой, температура поднимется до +24°C. Однако завтра будет ветрено. Дожди, которые ожидаются сегодня ночью и завтра утром, прекратятся, и в течение дня в пятницу не ожидается дождь. Однако уже вечером завтра возможно возвращение дождей в столице.

Начиная с начала июля, в Украину вернется тепло - +25...+31°C. Однако в западных областях погода будет несколько прохладнее на несколько градусов.