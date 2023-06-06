Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

7 июня самой высокой ожидается температура воздуха в Херсонской области, на юге Одесчины и в западной части Крыма, на Черкасчине, Черниговщине и Киевщине - в течение дня +25...+27 °C.

Прохладнее всего будет завтра в западных областях, +18...+23 °C.

Все остальные будут принадлежать умеренно теплой погоде +20...+24 °C.

Дожди с грозами пройдут сегодня на западе Украины.

Днем неустойчивая атмосфера раположится также над северными областями плюс Винницкая область - местами дожди, возможны грозы.

Юг, восток и большая часть центра окажутся в сухой воздушной массе.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, на востоке местами северо-восточный, небольшой или умеренный.

Фото: Наталья Диденко

В Киеве 7 июня днем пройдут локальные дожди, иногда с грозами. Температура воздуха будет высокой, максимально +25...+27°C.

На выходных Украину будут проходить атмосферные фронты - дождей станет больше.

Пока температура воздуха удерживается комфортная, с небольшими колебаниями - ни сильной жары, ни серьезного похолодания.