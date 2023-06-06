В Украине ожидаются дожди, однако есть регионы с сухой погодой: прогноз на 7 июня от Натальи Диденко
В среду, 7 июня, в Украине прогнозируется теплая погода, в некоторых регионах ожидаются осадки, однако на юге, востоке и центре день пройдет без дождей
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
7 июня самой высокой ожидается температура воздуха в Херсонской области, на юге Одесчины и в западной части Крыма, на Черкасчине, Черниговщине и Киевщине - в течение дня +25...+27 °C.
Прохладнее всего будет завтра в западных областях, +18...+23 °C.
Все остальные будут принадлежать умеренно теплой погоде +20...+24 °C.
Дожди с грозами пройдут сегодня на западе Украины.
Днем неустойчивая атмосфера раположится также над северными областями плюс Винницкая область - местами дожди, возможны грозы.
Юг, восток и большая часть центра окажутся в сухой воздушной массе.
Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, на востоке местами северо-восточный, небольшой или умеренный.
Фото: Наталья Диденко
В Киеве 7 июня днем пройдут локальные дожди, иногда с грозами. Температура воздуха будет высокой, максимально +25...+27°C.
На выходных Украину будут проходить атмосферные фронты - дождей станет больше.
Пока температура воздуха удерживается комфортная, с небольшими колебаниями - ни сильной жары, ни серьезного похолодания.
- В Украине в первые два дня года фиксировали экстремально высокие температуры. В частности, самые высокие показатели наблюдали в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20°С, в Измаиле до +18°С. В Киеве установили рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксированная температура: +13,2 °С два дня подряд. Синоптики объяснили причину.
- Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.
- 18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3°С.
- Исследование Службы изменения климата Copernicus ЕС показало, что Европа пережила вторую самую теплую зиму за всю историю наблюдений, потепление ставит под угрозу сельское хозяйство и дикую природу.
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