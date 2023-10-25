В Украине ожидаются дожди и теплая погода: прогноз на 26 октября от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Циклон сегодняшний будет постепенно перемещаться в восточном направлении, увлекая за собой атмосферные фронты. Поэтому дожди, например, на севере и в центре стихнут и даже днем прекратятся", - говорится в сообщении.

Однако, по словам Диденко, в четверг вечером дожди вернутся на территорию Украины.

Температура будет комфортной

Температура воздуха четверг, 26 октября, ожидается комфортной: от +12 до +17 °C, а на юге и юго-западе Украины от +17 до +20 °C.

Погода в Киеве

В столице ожидается умеренная температура в пределах +14 °C.

Днем дожди прекратятся, но вечером снова придут на территорию столицы.