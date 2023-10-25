В Украине ожидаются дожди и теплая погода: прогноз на 26 октября от Натальи Диденко
В четверг, 26 октября, в некоторых регионах Украины прогнозируется температура в пределах +12...+20°C. В то же время, вечером можно ожидать дожди
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Циклон сегодняшний будет постепенно перемещаться в восточном направлении, увлекая за собой атмосферные фронты. Поэтому дожди, например, на севере и в центре стихнут и даже днем прекратятся", - говорится в сообщении.
Однако, по словам Диденко, в четверг вечером дожди вернутся на территорию Украины.
Температура будет комфортной
Температура воздуха четверг, 26 октября, ожидается комфортной: от +12 до +17 °C, а на юге и юго-западе Украины от +17 до +20 °C.
Погода в Киеве
В столице ожидается умеренная температура в пределах +14 °C.
Днем дожди прекратятся, но вечером снова придут на территорию столицы.
- 25 октября по всей территории Украины пройдут дожди – где-то с прояснениями, где-то обильные. Теплее всего будет на западе, а самые низкие температуры ожидаются в северных и восточных областях.
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