Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что 25 июня температура в Украине будет колебаться от +21 до +26°C.

Лишь в южной части значительно выше – +25…+30°C.

"Дожди с грозами из-за деятельности циклона и его атмосферных фронтов пройдут практически повсюду в Украине. При грозах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра!" – отметила Диденко.

Фото: Наталья Диденко

Прогнозируется, что в Киеве 25 июня также жары не будет, а температура будет +25°C. Возможны грозы.