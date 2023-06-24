В Украине ожидаются дожди и грозы, однако погода будет теплой: прогноз на 25 июня от Натальи Диденко
В воскресенье, 25 июня, на территории Украины ожидается преимущественно теплая погода, однако продолжатся дожди с грозами. В столице прогнозируется +25°C
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что 25 июня температура в Украине будет колебаться от +21 до +26°C.
Лишь в южной части значительно выше – +25…+30°C.
"Дожди с грозами из-за деятельности циклона и его атмосферных фронтов пройдут практически повсюду в Украине. При грозах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра!" – отметила Диденко.
Фото: Наталья Диденко
Прогнозируется, что в Киеве 25 июня также жары не будет, а температура будет +25°C. Возможны грозы.
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