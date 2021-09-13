В Украине ожидается циркуляция трех штаммов гриппа, - МОЗ

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ .



"В 2021-2022 году ожидается аналогичный эпидемический сезон гриппа, как и в прошлом году. Ожидается циркуляция штаммов B / Washington, H1N1 и H3N2. Он отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни", - отметил Кузин.



По его словам, в прошлом году очень много людей болели гриппом и еще больше - получили или тяжелое течение, или столкнулись с отдаленными последствиями перенесенного заболевания.



"С июня мы начали работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин. Также сейчас проводятся переговоры о передаче в пределах гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тыс. доз). Мы рассчитываем, что медицинских работников, (по крайней мере тех, которые работают в "ковидних" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи ", - сказал Кузин.

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