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В Украине ожидается сухая погода, однако в западных регионах пройдут дожди: прогноз на 3 сентября от Натальи Диденко

2 сентября, 2023 суббота
10:55
Общество

В воскресенье, 3 сентября, на территории Украины прогнозируется сухая и теплая погода. Лишь в западных областях ожидаются грозовые дожди

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

3 сентября температура воздуха ожидается +22...+26 °C. На востоке Украина прогнозируется до +29 °C.

Фото: Наталья Диденко

Погода на западе Украины

В воскресенье, 3 августа, в западных регионах Украины пройдут дожди, местами с грозами. Отмечается, что осадки дойдут до Житомирщины, Винницкой области, части Киевщины. На остальных территориях ожидается сухая погода.

"Внимание! Могут быть сильные ливни", - предупредила синоптик.

В столице без осадков

"В Киеве завтра без существенных осадков. Дождь в столице будет в ночь на понедельник", – говорится в сообщении.

По данным Диденко, температура воздуха в воскресенье +25 °C.

"Кто интересуется – как раз сейчас период первого бабьего лета (кроме мест с дождями), продлится ориентировочно до 11 сентября", - добавила Наталья Диденко.

  • Напомним, 28 августа в Украине зафиксировали в 11 областях новые исторические рекорды температуры воздуха.
  • 29 августа в Киеве были снова выявлены три рекорда. В частности, ночь на 29 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8 °C. Это на 2,7 °C превысило предыдущее рекордное значение 2015 года.
  • За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов.
Украина
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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