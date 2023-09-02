В Украине ожидается сухая погода, однако в западных регионах пройдут дожди: прогноз на 3 сентября от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

3 сентября температура воздуха ожидается +22...+26 °C. На востоке Украина прогнозируется до +29 °C.

Фото: Наталья Диденко

Погода на западе Украины

В воскресенье, 3 августа, в западных регионах Украины пройдут дожди, местами с грозами. Отмечается, что осадки дойдут до Житомирщины, Винницкой области, части Киевщины. На остальных территориях ожидается сухая погода.

"Внимание! Могут быть сильные ливни", - предупредила синоптик.

В столице без осадков

"В Киеве завтра без существенных осадков. Дождь в столице будет в ночь на понедельник", – говорится в сообщении.

По данным Диденко, температура воздуха в воскресенье +25 °C.

"Кто интересуется – как раз сейчас период первого бабьего лета (кроме мест с дождями), продлится ориентировочно до 11 сентября", - добавила Наталья Диденко.