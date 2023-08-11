В Украине ожидается сухая и солнечная погода, но местами будут дожди: прогноз на выходные от Натальи Диденко
В выходные, 12 и 13 августа, в большинстве регионов Украины ожидается сухая и солнечная погода. Однако в некоторых областях будут продолжаться грозовые дожди
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
В большинстве областей в эти выходные ожидается +23...+28 °C, на крайнем востоке и юге до +30 °C.
Отмечается, что в ближайшие дни в восточных областях, а именно на Запорожье, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине пройдут дожди и прогремят грозы.
Погода в субботу, 12 августа
Как сообщает синоптик, в течение субботы днем грозовые дожди продолжатся на территории Сумской, Черниговской и иногда Киевской области.
На остальной части Украины осадки не ожидаются - ожидается теплая и солнечная погода.
Погода в воскресенье, 13 августа
По данным Натальи Диденко, в воскресенье по всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода. Температура в Украине будет колебаться от +25 до +30 °C.
Фото: Наталья Диденко
Какая погода ожидается в столице
Отмечается, что Киеве в субботу существует возможность дождя с грозой. Максимальная температура ожидается на уровне +23 °C.
В воскресенье в Киеве не ожидается осадков, и температура поднимется до +24...+26 °C.
Вернется ли снова жара
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, следующая неделя в Украине начнется с жары и солнечной погоды.
В конце недели температура снова поднимется до +34...+37°C на юге и востоке.
- В четверг, 10 августа, в западных и восточных областях ожидались сильные дожди. В конце недели по всей Украине станет прохладнее.
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