Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей в эти выходные ожидается +23...+28 °C, на крайнем востоке и юге до +30 °C.

Отмечается, что в ближайшие дни в восточных областях, а именно на Запорожье, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине пройдут дожди и прогремят грозы.

Погода в субботу, 12 августа

Как сообщает синоптик, в течение субботы днем грозовые дожди продолжатся на территории Сумской, Черниговской и иногда Киевской области.

На остальной части Украины осадки не ожидаются - ожидается теплая и солнечная погода.

Погода в воскресенье, 13 августа

По данным Натальи Диденко, в воскресенье по всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода. Температура в Украине будет колебаться от +25 до +30 °C.

Фото: Наталья Диденко

Какая погода ожидается в столице

Отмечается, что Киеве в субботу существует возможность дождя с грозой. Максимальная температура ожидается на уровне +23 °C.

В воскресенье в Киеве не ожидается осадков, и температура поднимется до +24...+26 °C.

Вернется ли снова жара

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, следующая неделя в Украине начнется с жары и солнечной погоды.

В конце недели температура снова поднимется до +34...+37°C на юге и востоке.