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В Украине ожидается сухая и солнечная погода, но местами будут дожди: прогноз на выходные от Натальи Диденко

11 августа, 2023 пятница
15:28
Общество

В выходные, 12 и 13 августа, в большинстве регионов Украины ожидается сухая и солнечная погода. Однако в некоторых областях будут продолжаться грозовые дожди

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

В большинстве областей в эти выходные ожидается +23...+28 °C, на крайнем востоке и юге до +30 °C.

Отмечается, что в ближайшие дни в восточных областях, а именно на Запорожье, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине пройдут дожди и прогремят грозы.

Погода в субботу, 12 августа

Как сообщает синоптик, в течение субботы днем грозовые дожди продолжатся на территории Сумской, Черниговской и иногда Киевской области.

На остальной части Украины осадки не ожидаются - ожидается теплая и солнечная погода.

Погода в воскресенье, 13 августа

По данным Натальи Диденко, в воскресенье по всей территории Украины ожидается солнечная и сухая погода. Температура в Украине будет колебаться от +25 до +30 °C.

Погода

Фото: Наталья Диденко

Какая погода ожидается в столице

Отмечается, что Киеве в субботу существует возможность дождя с грозой. Максимальная температура ожидается на уровне +23 °C.

В воскресенье в Киеве не ожидается осадков, и температура поднимется до +24...+26 °C.

Вернется ли снова жара

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, следующая неделя в Украине начнется с жары и солнечной погоды.

В конце недели температура снова поднимется до +34...+37°C на юге и востоке.

  • В четверг, 10 августа, в западных и восточных областях ожидались сильные дожди. В конце недели по всей Украине станет прохладнее.
Украина
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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