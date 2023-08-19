В Украине ожидается сухая и солнечная погода, но к вечеру прогнозируются дожди: прогноз на 20 августа от Натальи Диденко
В воскресенье, 20 августа, на территории Украины прогнозируется солнечная и жаркая погода. Лишь вечером в некоторых регионах пройдут дожди с грозами
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
20 августа дожди с грозами пройдут местами в западных областях, а вечером в воскресенье достигнут севера и частично центральной части Украины.
"Юг, восток, большая часть центра – в сухой воздушной массе", – добавила Диденко.
Какая будет температура
По данным синоптика, температура воздуха в Украине будет высокой, жара. В течение дня +29...+33°C, на юге и востоке +32...+36°C.
В столице будет солнечно
"В Киеве завтра значительная часть суток - без осадков, но вечером может пройти дождь с грозой", - говорится в сообщении.
Как сообщает Наталья Диденко, максимальная температура воздуха +32...+33°C.
Краткий прогноз на неделю
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о пожарной опасности 16-17 августа в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а также в Крыму.
До конца недели погода в Украине мало изменится – антициклон, высокое атмосферное давление, сухой воздух, повышенная пожарная опасность, высокая температура воздуха, но без аномальной жары.
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