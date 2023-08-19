Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

20 августа дожди с грозами пройдут местами в западных областях, а вечером в воскресенье достигнут севера и частично центральной части Украины.

"Юг, восток, большая часть центра – в сухой воздушной массе", – добавила Диденко.

Какая будет температура

По данным синоптика, температура воздуха в Украине будет высокой, жара. В течение дня +29...+33°C, на юге и востоке +32...+36°C.

В столице будет солнечно

"В Киеве завтра значительная часть суток - без осадков, но вечером может пройти дождь с грозой", - говорится в сообщении.

Как сообщает Наталья Диденко, максимальная температура воздуха +32...+33°C.

Краткий прогноз на неделю

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о пожарной опасности 16-17 августа в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а также в Крыму.

До конца недели погода в Украине мало изменится – антициклон, высокое атмосферное давление, сухой воздух, повышенная пожарная опасность, высокая температура воздуха, но без аномальной жары.